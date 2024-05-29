Andrew Scott 'Knives Out 3' kadrosunda!

Wake Up Dead Man adını taşıyacak olan Knives Out (Bıçaklar Çekildi) 3 filminin oyuncu kadrosu şekilleniyor. 2025 yılında yayınlanması beklenen filme son olarak Ripley, Fleabag, Sherlock dizilerinin ünlü oyuncusu Andrew Scott katıldı.

Andrew Scott, The Crown dizisinde Kral Charles'ı canlandıran Josh O'Connor ve Priscilla filmiyle ünlenen Cailee Spaeny ile birlikte rol alacak.

Daniel Craig ise her şeyin merkezindeki sıra dışı hafiye Benoit Blanc rolünü canlandırmaya devam edecek.

Craig ve Scott, Wake Up Dead Man filmiyle James Bond Spectre'den sonra tekrar bir araya gelmiş olacak.

Netflix, 2019 yılında 40 milyon dolarlık bütçeyle yapılan ve 312 milyon dolarlık hasılat elde edilen serinin haklarını 450 milyon dolardan fazla bir fiyata satın almıştı. Serinin ikinci filmi Glass Onion ise 2022'de izleyiciyle buluşmuştu.

İlk Knives Out filminde Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Ana de Armas, Micheal Shannon yer alırken, devam filmi Glass Onion'da Edward Norton, Kathryn Hahn, Kate Hudson ve Dave Bautista oynamıştı.