Andre Villas-Boas açıkladı: Porto'da Pepe ile ayrılık kararı!

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Porto Başkanı Andre Villas-Boas, 41 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncuları Pepe ile yola devam etmeyeceklerini açıkladı.

Andre Villas-Boas, "Pepe'nin kariyerine saygı duyuyoruz ancak Porto oyuncusu olarak devam etmeyecek. Bunun nedeni kendisine çok iyi bir şekilde açıklandı." ifadelerini kullandı.

"İSTEDİĞİ KARARI VERECEKTİR" Yeni dönemde mali olarak değişime gideceklerinin sinyalini veren Porto Başkanı Boas, "Yeni dönemde kulübün ücretleri ve maliyetleri azaltma düşüncesi var. Bu Pepe'ye anlatıldı ve o da bunu anladı. Kariyeriyle ilgili istediği kararı verecektir. Porto'nun kapıları her zaman Pepe'ye açık olacak." sözlerini sarf etti. Porto ile sözleşmesi sona eren Pepe, geride kalan sezonda Portekiz temsilcisinde 34 maçta süre buldu ve 3 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.