Fenerbahçe için İngiltere'den sürpriz bir transfer iddiası geldi.

2018/2019 sezonunda Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Andre Ayew'in sarı-lacivertli takıma dönebileceği öne sürüldü.

Championship ekiplerinden Swansea ile sözleşmesi sona eren Ayew ile Fenerbahçe ve Newcastle'ın ilgilendiği belirtildi.

31 yaşındaki oyuncu bu sezon Swansea formasıyla toplamda 47 maça çıkarken 17 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.