Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'ın El Nassr takımından transfer ettiği Anderson Talisca, dün kendisini, sarı - lacivertli formaya bağlayan imzayı attı.

REKLAM advertisement1 Daha önce Beşiktaş forması giyen Brezilyalı futbolcu, dün Fenerbahçe ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Anderson Talisca'nın Brezilyalı sevgilisi Carolaine Freitas da İstanbul'a geldi.

REKLAM Carolaine Freitas, Talisca'nın imza töreni sonrasında İstanbul'daki ilk gününde Taksim Meydanı'nı ziyaret etti. Freitas, o anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Anderson Talisca ile Brezilyalı model Carolaine Freitas'ın ilişkisi 2021'de başladı.

Anderson Talisca ile Carolaine Freitas, geçtiğimiz yıllarda sık sık Türkiye'ye gelerek, İstanbul ve Kapadokya'yı ziyaret etti.

Anderson Talisca, 2015'te Anna Paula Ramos ile evlenmiş, Maria Laura ve Samuel Davi adında iki çocuğu olmuştu. Ancak evlilikleri 2018'te sona erdi. Fenerbahçelilerin yeni yengesi Haberi Görüntüle