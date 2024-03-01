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        Haberler Spor Futbol İspanya Ancelotti'den, Arda Güler açıklaması - Futbol Haberleri

        Ancelotti'den, Arda Güler açıklaması

        Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'in az süre almasının maç içindeki koşullara bağlı olduğunu söyledi. Ancelotti, Arda'nın çok yetenekli bir futbolcu olduğunu ve zamanla daha fazla forma şansı bulacağını da belirtti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 16:51 Güncelleme: 01.03.2024 - 16:51
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          İspanya La Liga'nın 27. haftasında yarın deplasmanda Valencia ile karşılaşacak olan Real Madrid'de Teknik Direktör Carlo Ancelotti, açıklamalarda bulundu.

        • 2

          İtalyan çalıştırıcı, Arda Güler'in az süre alasıyla alakalı gelen bir soruyu şöyle yanıtladı:

        • 3

          "Bu daha çok maç içindeki koşullara bağlı. Onun gibi genç bir oyuncunun kendini ileriye taşıması için oynaması ve kalitesini göstermesi gerektiğine inanıyorum."

        • 4

          "Ancak bu, takımın ve kulübün futbolcularından çok talepkar olmasıyla biraz çelişiyor. Bu yüzden sabırlı olmamız gerektiğini söylüyorum."

        • 5

          "Onun ilerlemesinde sahada süre alması çok önemli. Ama bu bazen takımın, kulübün talepleriyle bazen maçların durumuyla çakışıyor. Ama benim ona olan güvenim çok fazla çünkü çok yetenekli.

        • 6

          Elimde fırsat olsa, taraftarımızın onu daha fazla tanıması ve yeteneğini görmesi benim de hoşuma gider. Ama zamanı gelecek."

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