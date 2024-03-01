Okan Buruk, derbi 11'ni büyük ölçüde netleştirdi
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynayacağı Beşiktaş derbisine hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk, sahaya çıkaracağı kadroyu büyük ölçüde netleştirdi
- 1
Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray, gözünü tamamen lige çevirdi.
- 2
Sarı kırmızılılar, 28. haftada deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçına konsantre oldu. Teknik direktör Okan Buruk, bu karşılaşmanın 11'ini büyük ölçüde belirledi.
- 3
Galatasaray'ın kalesini Fernando Muslera koruyacak.
-
- 4
Stoper hattında Abdülkerim Bardakcı'nın partneri Davinson Sanchez veya Victor Nelsson olacak.
- 5
Sol bekte Derrick Köhn, sağda ise Kaan Ayhan'ın yer alması bekleniyor.
- 6
Orta sahanın merkezinde Lucas Torreira ve Kerem Demirbay forma giyecek.
-
- 7
Sol kanatta Kerem Aktürkoğlu, sağ kanatta ise Barış Alper yer alacak.
- 8
Forvet arkasında Dries Mertens görev yapacak.
- 9
Son antrenmanda aldığı darbe sonrası ağrı hisseden Mauro Icardi'nin de durumunun iyi olduğu öğrenildi.
-
- 10
Arjantinli futbolcu, derbide Galatasaray'ın en büyük gol ümidi olacak.