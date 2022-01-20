2022'nin ilk iadesi

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ABD Sınır ve Muhafaza Bürosu tarafından 2010'da el konan 21 adet Roma Dönemi pişmiş toprak kap, Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanlarının raporu ve takibi sayesinde adli sürecin bitmesiyle Türkiye'ye getirildi.

Pişmiş toprak kaplar ileri incelemeler için Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edildi.