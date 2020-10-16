Analı kızlı çorbası, Türkiye'nin Adana bölgesinde sık tüketilen bir çorbadır. Başlangıç olarak ikram edilir. Kırık pirinç, irmik ve et ile yapılan yuvalama denilen küçük köfteler ile nohut, et ve yoğurt ile yapılır. Peki Analı Kızlı nasıl yapılır? İşte Analı Kızlı tarifi ve yapılışı...
ANALI KIZLI MALZEMELERİ
50 gram haşlanmış nohut
400 gram kuzu kol
2 adet soğan
1y emek kaşığı tereyağ
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı biber salçası
10 dal maydanoz (ince doğranmış)
1 limon suyu
İÇ HARÇ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
1 soğan
1 yemek kaşığı tereyağ
150 gram kuzu kıyması
Yarım yemek kaşığı domates salçası
Yarım yemek kaşığı biber salçası
Tuz
Karabiber
Kimyon
DIŞI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:
250 gram ince bulgur
200 gram dana kıyması
1 adet yumurta
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı tereyağ
1 yemek kaşığı Mısır nişastası
SÜSLEME İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:
2 yemek kaşığı tereyağ
Kuru nane
Taze nane
ANALI KIZLI NASIL YAPILIR?
Soğanı ince doğrayın tereyağını bir tavada orta ateşte eritin, ardından soğanı ekleyip yumuşayıncaya kadar 3 dakika pişirin, kuzu kıymasını ekleyip 2 dakika daha pişirin.
Kalan tüm malzemeleri bir köşeye koyun ve 125 ml su ile karıştırın Bu karışımı soğan ve kıymalı karışıma ekleyip kapağını kapatarak kısık ateşte 5 dakika pişirin ve iç harcı bir kenara koyun. Ardından dış hamuru yapın.
Tüm malzemeleri bir karıştırma kabına alın, üzerine 45ml ılık suyu yavaş yavaş ekleyin. Ellerinizi ıslatın ve macun kıvamına gelene kadar yoğurun.
Dış hamuru pinpon topu büyüklüğünde yuvarlak şekle getirin, topu avucunuzun içine alıp parmağınızla ortasına bastırarak bir çukur yapın. Açtığınız çukurun içine 1 çay kaşığı iç harçtan koyup dış hamuru tekrardan yuvarlayarak top şekli veriniz, 16 adet büyük yaklaşık 40 adet ufak top yapın.
Son olarak, çorbanın temelini yapın kuzu kolu tüm sinir ve yağlarından ayırarak kuşbaşı doğrayın. Soğanı ince doğrayın, tereyağını bir tavada orta ateşte eritin zeytinyağını ekleyip cızırdamaya başladığında soğanlar şeffaflaşıncaya kadar 5 dakika pişirin. Biber salçasını ilave ettikten sonra 1 dakika daha kavurun, üzerine kuşbaşı doğradığınız eti ekleyin. Elde ettiğiniz karışımı 2 dakika pişirdikten sonra 250 ml su ekleyin kaynatın ve kısık ateşte 5 dakika daha pişirin.
Kuzu eti karışımına nohut, maydanoz, küçük topları ve büyük topları ekleyip kaynatın ve kısık ateşte 10 dakika pişirin. Limon suyu ekleyin, kuzu kuşbaşının üzerine elde ettiğiniz topları dört servis köşesine bölün.
Süsleme için tavada tereyağını orta ateşte eritin.
Kuru nane ve acı pulbiberi ekleyip 3 dakika cızırdatın.
Bu tereyağlı karışımı analı kızlının üzerine döküp servis edin.
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