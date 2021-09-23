Herhangi bir önlisans ya da lisans programından mezun olup bir üniversite daha okumak isteyen adaylar AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri araştırıyor. Anadolu Üniversitesi İkinci üniversite başvuru ve kayıt işlemleri için 23 Ağustos 2021 - 08 Ekim 2021 tarihleri açıklanmıştı. İşte Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme hakkında merak edilenler

2021 AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Herhangi bir önlisans ya da lisans programından mezun olup Açık Öğretim sistemi üzerinden sınavsız ikinci üniversite için Anadolu Üniversitesi'ne başlayan adaylar 23 Ağustos'tan beri kayıt yaptırabiliyor.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde herhangi bir bölümde kaydı bulunan öğrencilerin kayıt yenileme tarihleri de açıklandı. 2021 AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül'de başlayacak ve 8 Ekim'de sona erecek. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sistemi üzerinde yer alan duyuruya göre:

* YKS Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme ve Dikey Geçiş İnternet Başvuru ve Kayıt tarihleri, YÖK ve YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişebilir.

** Kayıt gruplarının İnternet Başvuru işlemleri belirtilen tarihlerin ilk günü saat 09:00'da başlayacak, son günü saat 17:00'de sona erecektir.

*** Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıranlar ders ekleyebilir.

Güz Dönemi Başlama ve Bitiş Tarihleri : 27 Eylül 2021-07 Ocak 2022 (15 Hafta)