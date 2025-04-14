Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasıyla 1925 yılında kurulan Anadolu Sigorta, 100. Yılını 11 Nisan Cuma günü, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenen "Yüzyıllık İmza" adlı özel gösteriyle kutladı.

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İş dünyası, sigorta sektörü, sivil toplum ve medya dünyasından pek çok ismin bir araya geldiği gecede, Anadolu Sigorta'nın Cumhuriyet tarihiyle iç içe geçmiş hikayesi, müzik, dans ve dijital görsel şovlarla izleyicilere sunuldu. Sanat ve sahne yönetmeni, koreograf Beyhan Murphy ile müzik direktörü Tuluğ Tırpan’ın imzasını taşıyan 'Yüzyıllık İmza' adlı etkinlikte, Birce Akalay, Salih Bademci, Sertab Erener, Chromas ve Sinema Senfoni Orkestrası gibi önemli sanatçı ve gruplar performanslarıyla seyircilere unutulmaz bir gösteri deneyimi yaşattı.

Yapay zeka destekli hareketli dijital görsellerle zenginleştirilen sahne şovları, Anadolu Sigorta'nın geçmişten geleceğe uzanan yolculuğunu sahneye taşırken Cumhuriyet tarihinde iz bırakan olaylar ve başarı hikayeleri sanatın büyülü dokunuşuyla ele alındı. Şirketin 100 yıllık tarihindeki kilometre taşları, Ankara Yangını, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatı, büyük yangınlar, depremler, ekonomik dönüşümler ve sosyal gelişmeler, müzik ve dans performansları eşliğinde duygusal bir anlatımla izleyicilere sunuldu. Sürdürülebilir toplumsal değer yaratmak için hayata geçirilen "Bir Usta Bin Usta" ve “Ormanın Gözleri” gibi sosyal sorumluluk projeleri, dijital çağ ile köklerini koruyarak modernleşmesi, sigortacılığı sadece bir iş değil, topluma verilmiş bir söz olarak kabul ederken adını aldığı Anadolu’yu her yönüyle sahiplenmesi geceye damgasını vuran temalar arasında yer aldı.

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Z. Mehmet Tuğtan “Anadolu Sigorta’nın hikayesi 1925 yılında yazılmaya başlandı. Bu hikayenin yazarları yalnızca bir yapı değil, bir değerler sistemi inşa ettiler. Bizler, onların mirasını bugüne taşıyabildiysek, bu değerleri özümsediğimiz içindir. Yüzyıllık İmza gösterisi ile bu yolculuğun başına dönüyoruz. Yıl 1925. Genç Cumhuriyet, dönüşümün heyecanıyla dolu. Anadolu Sigorta, Ünyon Han’dan Bahçekapı’daki 4. Vakıf Han’a geçmiş. Bu performansta sergilenen her detay gerçek bir hikâyeden alınmıştır” dedi.