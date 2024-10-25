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        Haberler Gündem Güncel Anadolu Otoyolu'nda ulaşıma sis engeli | Son dakika haberleri

        Anadolu Otoyolu'nda ulaşıma sis engeli

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Polis ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 10:13 Güncelleme: 25.10.2024 - 10:20
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          İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Gölyaka gişeleri arasında kalan bölgede sis etkili oldu.

        • 2

          Aydınpınar yolu ve çevresindeki köyler ile Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ile D-100 kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nun bazı kısımlarında da sis görüldü.

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          Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı güzergahlardan geçen sürücüler, yolda yavaş ilerledi.

        • 4

          Polis ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.

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