Anadolu Otoyolu'nda ulaşıma sis engeli
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Polis ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.
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İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Gölyaka gişeleri arasında kalan bölgede sis etkili oldu.
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Aydınpınar yolu ve çevresindeki köyler ile Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ile D-100 kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nun bazı kısımlarında da sis görüldü.
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Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı güzergahlardan geçen sürücüler, yolda yavaş ilerledi.
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Polis ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.