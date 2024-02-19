Anadolu Otoyolu'nda TIR ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Düzce Anadolu Otoyolu'nda patates yüklü kamyon ile TIR'ın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralanırken, otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapatıldı
Anadolu Otoyolu’nun Düzce kesiminde TIR ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, yolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Y.Ö. idaresindeki patates yüklü kamyon ile E.S. yönetimindeki TIR, Kaynaşlı gişelerine 6 kilometre kala Ekrem Özdemir Viyadüğü yakınlarında çarpıştı.
2 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine bölgeye polis jandarma, Karayolları, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.
İSTANBUL YÖNÜ TRAFİĞE KAPANDI
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Ankara yönünden gelen araçlar Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirildi.
Kazaya karışan araçların otoyoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.