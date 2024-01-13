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        Haberler Gündem 3. Sayfa Anadolu Otoyolu'nda 2 TIR çarpıştı

        Anadolu Otoyolu'nda 2 TIR'ın çarpışması sonucu ulaşım aksadı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, 2 tırın çarpışması sonucu Ankara istikametinde ulaşım yaklaşık 1,5 saat tek şeritten sağlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 05:43 Güncelleme: 13.01.2024 - 05:43
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        Anadolu Otoyolu'nda 2 TIR çarpıştı
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        Anadolu Otoyolu'ndan Ankara istikametine seyreden İlhan Külekcioğlu'nun kullandığı TIR, Bolu Dağı Tüneli Viyadükleri mevkisinde, Movlamberdi Aydogdyyew idaresindeki yabancı plakalı TIR'a arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sürücü Külekcioğlu, çarpmanın etkisiyle ezilen TIR'ın içinden kendi imkanlarıyla çıkarak sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

        AA'nın haberine göre; kaza nedeniyle Ankara istikametine ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanmaya başlandı. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucunda TIR'lar olay yerinden çekilerek ulaşım normale döndü.

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