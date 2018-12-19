20 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Anadolu Ajansı (AA), Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından "Yılın Haber Ajansı" ödülüne layık görüldü.AYD tarafından düzenlenen "4. Anadolu Medya Ödülleri" gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.
Ödül törenine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkanvekilli Numan Kurtulmuş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hayati Yazıcı, Leyla Şahin Usta, Lütfi Elvan, MHP Genel Başkan yardımcıları Mustafa Kalaycı, Mevlüt Karakaya, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, milletvekilleri, medya temsilcileri, gazeteciler ile çok sayıda davetli katıldı.
"ANADOLU'YA RUH VERENLER ÖDÜLÜ" BİLAL ERDOĞAN'IN
"Anadolu'ya ruh verenler" kategorisinde ödül alan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, geleneksel sporların yaşatılmasına yerel medyanın destek verdiğini, ulusal medyada da geleneksel sporların yer bulması gerektiğini aktardı. Çocukların sporlara ilgisinin çekilmesinin gerekliliğine işaret eden Erdoğan, AYD'ye teşekkür etti.
2018 YILININ "YAZILI ESER ÖDÜLÜ" İBRAHİM KALIN'IN
Törende, "İslamofobi" adlı kitabıyla Yılın Yazılı Eseri ödülünü alan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da AYD'nin önemli eserler ortaya koyduğunu, Anadolu'nun sesinin duyurulmasında önemli işler yaptığını belirtti.
Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her türlü ayrımcılığa karşı mücadelenin devam edeceğini söyledi. AA'ya "Yılın Haber Ajansı" ödülü" Yılın Haber Ajansı" seçilen AA'nın ödülünü AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu aldı. Mutanoğlu'na ödülü eski TBMM Başkanı Arınç verdi.
CİNER MEDYA GRUBU ANKARA TEMSİLCİSİ YILIN "EN İYİSİ" SEÇİLDİ
Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Alican Türkoğlu'nun "Yılın Ankara Temsilcisi Ödülü"ne layık görüldüğü törende çeşitli kategorilerde ödül alanlar şöyle:-
Yılın Haber Ajansı: Anadolu Ajansı,- Yılın Köşe Yazarı: Beril Dedeoğlu (Star Gazetesi),- Yılın Haber Spikeri: Seda Öğretir (NTV),- Yılın Yerel Televizyon Kanalı: Vuslat TV, Kanal 33, BRTV Karabük, HRT Akdeniz,- Yılın Yerel Gazetesi: GAP Gündemi,- Yılın Genel Yayın Yönetmeni: Vahap Munyar (Hürriyet Gazetesi),- Yılın Ankara Temsilcisi: Alican Türkoğlu (Show TV),- Yılın Radyocusu: Afrikalı Ali (Kral FM),- Yılın İnternet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni: İsa Tatlıcan (sabah.com.tr),- Yılın Televizyon Programı: Gece Görüşü (CNN Türk-Hande Fırat),- Yılın Araştırmacı Yazarı: Batuhan Yaşar (Türkiye Gazetesi),- Yılın TV Genel Yayın Yönetmeni: Abdulhalik Çimen (A Haber),- Yılın Projesi: TRT World Forum,- Yılın Yazılı Eseri: "İslamofobi" (İbrahim Kalın-John Esposito),- Yılın Gazete Ankara Temsilcisi: Hacı Yakışıklı (Akit Gazetesi),- Yılın Gazetecisi: Avni Özgürel (Yeni Birlik Gazetesi),- Yılın Dergisi: Derin Ekonomi,- Yılın Televizyon Yöneticisi: Zekeriya Karaman (Kanal 7),- Yılın Sivil Toplum Örgütü: Yeşilay (Mücahit Öztürk),- Yılın Özel Haber Ödülü: Talat Atilla (Milliyet),- Yılın Yerel İnternet Haber Sitesi: Konhaber,- 15 Temmuz Özel Ödülü: Güneş Gazetesi Turgay Güler.AYD Başkanı Sinan Burhan, ödüllerin dernek üyelerince belirlendiğini belirterek, törene katılanlara teşekkür etti.
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