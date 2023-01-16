Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 15´inci hafta karşılaşmasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket´i kendi sahasında 96-77 mağlup ederek 10´uncu galibiyetini aldı.

Anadolu Efes´te Shane Larkin ve Amath M´Baye 17 sayıyla oynarken, deplasman ekibinde Max Heidegger´in 22 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök, Göksun Öz

Anadolu Efes: Larkin 17, Beaubois 16, Karahan Tuan Efeoğlu, Bryant 2, Erten Gazi, Furkan Haltalı 13, Mehmet Efe Demirel, Egehan Arna 5, Ahmet Buğrahan Tuncer 10, M'Baye 17, Zizic 14, Dunston 2

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Heidegger 22, Arca Tülüoğlu, Harrison 15, Rogkavopoulos 15, Altan Erol, Bilgehan Diril, Peterka 13, Gökhan Aydın, Bertan Baştan, Ayberk Olmaz 2, Eyüp Can Öncü, Hamilton 10

1. Periyot: 25-17

Devre: 44-36

3. Periyot: 74-63