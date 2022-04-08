Oğuzhan Uç'un antik dönemden günümüze kadar Anadolu coğrafyasındaki tanrıya yakarışları derlediği OCEMUT - Tanrıya Yakarış Konserleri devam ediyor.



Daha önce Kadıköy Moda All Saints Kilisesi'nde yapılan "Anadolu'da Tanrıya Yakarış" konserinin yeni adresi, tarihi Saint Antuan Kilisesi olacak.

Oğuzhan Uç'un yönetimindeki OCEMUT ekibi, 10 Nisan 2022 Pazar günü, saat 16.00'da Anadolu'da Tanrıya Yakarış konserini icra edecek.

2500 yıllık bir ağıt olan Seikolos Ağıtı’nı, 3000 yıllık bir eser olan Sümer İlahisi Ud an Gıta’yı kapsayan konser repertuvarı; Anadolu dinlerinin ve kültürlerinin müzikal yapılarını, yine otantik çok seslilik altında dinleyicilerle buluşturmayı hedefliyor.