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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Anadolu Ateşi 25. yaşını görkemli bir gösteriyle kutlayacak

        Anadolu Ateşi 25. yaşını görkemli bir gösteriyle kutlayacak

        Dünyanın en büyük dans topluluklarında Anadolu Ateşi 25. yaşını Beşiktaş Stadı'nda kutlayacak. Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan: "500 dansçı ile olimpiyat kıvamında müthiş bir gövde gösterisi yapacağız!"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2024 - 16:06 Güncelleme: 05.05.2024 - 19:26
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        Anadolu Ateşi'nden 25. yaşa dev kutlama
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        Türkiye'nin öncü, dünyanın önde gelen ve en büyük dans topluluklarından biri olarak kabul edilen Anadolu Ateşi, 25. yılını çok özel bir stadyum gösterisi ile kutlamaya hazırlanıyor. JRO Yatırım ana sponsorluğunda, BWO Entertainment & Dolmabahçe AŞ. İşbirliği ile organize edilen ve 2 Haziran 2024'te Beşiktaş Stadyumu'nda gerçekleşecek olan bu görkemli etkinlik dans severleri ve sanat tutkunlarını unutulmaz bir deneyime davet ederken dansın gücünü, kültürümüzü ve Anadolu'nun tarihini bir araya getirerek izleyicilere eşsiz bir deneyim sunacak.

        Anadolu Ateşi’nin Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan dev gösteri öncesi basınla bir araya geldi. Basın toplantısında BWO Genel Müdürü Ömer Lakay, "25 yıldır dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi tarafından ayakta alkışlanan ve ülkemizi temsil ederek bayrağımızı dalgalanan Anadolu Ateşi, bizler için Türkiye’nin sanat dünyasındaki milli takımı, milli gururu” dedi.

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        Ömer Lakay-Mustafa Erdoğan
        Ömer Lakay-Mustafa Erdoğan

        Basın mensuplarına teşekkür ederek sözlerine başlayan Mustafa Erdoğan ise 2 Haziran’da Beşiktaş Stadyumu’nda gerçekleştirilecek gösteride Anadolu Ateşi’nin 25 yıllık birikiminin sahneye taşınacağını söyledi. Türkiye genelindeki 12 ayrı okulda dansçıların provalar yaparak gösteriye hazırlandığını anlatan Erdoğan, “110 ülkede gösteri yaptık, 50 milyondan fazla seyirciye ulaştık. Şu an bir grubumuz Kolombiya Bogota’da, bir grubumuz da Çin’de Dezhou kentinde gösteri yapıyor. Bir grubumuz da Antalya’da gösteri yapıyor, 3 parçaya ayrıldık. Hem bu görevi sürdürürken aynı zamanda da bu proje için çalışıyoruz. Bu proje sadece klasik bir Anadolu Ateşi gösterisi değil, dünden yarına yaptığımız ve yapacaklarımızı göstereceğimiz bir gösteri olacak. Anadolu Ateşi’nin klasik sahneleri ile, Troya, İstanbul Dreams, Davul, Kıvılcım ve yeni çalışmakta olduğumuz İpek Yolu’nun da ilk sahnelerini seyircimize ileteceğiz. Sürprizlerle dolu bir gösteri olacak. 500 dansçı ile olimpiyat kıvamında müthiş bir gövde gösterisi yapacağız” diye konuştu.

        Türkiyede ilk kez göreceğiniz sahne teknikleri kullanılacak”

        Stadyum gösterisi için çok özel bir sahne hazırladığını vurgulayan Erdoğan, “Türkiye’de ilk kez göreceğiniz sahne teknikleri kullanılacak. Bizim kendi geliştirdiğimiz aynalar sistemiyle özel bir ışık sistemi kuracağız. Sonsuz uzamlar oluşturan lazerlerle yapılan holografik bir görsel şölen hazırlamaktayız” dedi.

        Erdoğan, 25 yıl boyunca dünyanın en büyük organizasyonlarında sahne aldıklarını anımsatarak şöyle devam etti: “2008 yılında Pekin Olimpiyatları’nın kültür programının açılışını biz yaptık. Asya Olimpiyatları’nda vardık, Formula 1’de vardık. Eurovision şarkı yarışmasında vardık. Kış Olimpiyatları yaptık, Avrupa Gençlik Olimpiyatları yaptık. Bu konuda çok deneyimli bir topluluğuz. Eksi 30 derecede 1 ayda Erzurum’da Kış Olimpiyatları gerçekleştirdik. Bugüne kadar gelmiş geçmiş en iyi olimpiyatlar arasında sayılıyor. Bu deneyim ve bu birikimle 2 Haziran’ı sabırsızlıkla bekliyoruz. İlk günkü gibi heyecanlıyım.”

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        Gösteriye dünya starları davet edildi

        25 yılda dünya starlarıyla birçok programda birlikte sahne aldıklarını anlatan Mustafa Erdoğan “Gelebilenler gelecek, gelemeyenler video çekerek tebriklerini iletip bizimle ilgili gözlemlerini anlatacaklar. Türkiye’de birlikte sahne aldığımız birlikte projeler ürettiğimiz değerli sanatçıları da o gün davet ettik, onlar da bizimle birlikte olacaklar. Şahane bir gösteri olacak” dedi.

        Anadolu Ateşi’nin 1999’da ilk başladığında gazete ilanıyla dansçılarını seçtiğinden bahseden Erdoğan, “Parçaları birleştirerek çalışıyoruz. Gaziantep okulu bir bölümü çalışıyor, Ankara okulu 2 bölümü çalışıyor. İzmir okulu 4 bölümü çalışıyor. Çin’de bulunan arkadaşlar provada 25. yıl gösterisinin provasını yapıyorlar. Ondan sonra akşam yapacakları temsile hazırlanıyorlar. Anadolu Ateşi’nin ilk yıllarında gazete ilanıyla topladığımız amatör dansçıları eğitmek 2 yıl geceli gündüzlü devam etti ama şimdi şahane bir avantajımız var. 12 dans akademisi var. 4 -5 yaşında başlayan çocuklar şu an her iki grupta da büyükleriyle beraber dans ediyorlar. Bu daha kaliteli dansçı yetiştirme imkânı veriyor bize. Bir de dünya sahnelerinde edindiğimiz deneyimle her geçen gün kostümleri yeniliyoruz, yeni koreografi, yeni müzikler ekliyoruz, dinamik bir grup sürekli kendini yeniliyor” diye konuştu.

        Erdoğan, Kolombiya’dan sonra Kuzey Amerika’ya gideceklerini, Kanada’ya kadar turnelerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

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        Yılmaz Erdoğan ile müzikal projemiz var

        Mustafa Erdoğan, kardeşi Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı İnci Taneleri dizisindeki Dilber dansının başarısında Anadolu Ateşi’nin de bir katkısı olduğunu, eğitmeninin Anadolu Ateşi’nin eski dansçılarından biri olduğunu söyledi. Erdoğan ayrıca kardeşi Yılmaz Erdoğan ile beraber bir müzikal yazmayı düşündüklerini belirtti.

        Anadolu Ateşi Özel Stadyum Gösterisi’nin biletleri Bubilet, Biletinial, Iticket, Passo ve Biletix’te satışta!

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        #Anadolu Ateşi
        #Mustafa Erdoğan
        #beşiktaş
        #gösteri
        #dans
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