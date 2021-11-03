"Virginia mağlubiyeti Demokratları endişelendirdi"

Başkent Washington DC'nin komşusu konumundaki Virginia'da dün eyalet valiliği seçimleri düzenlendi.
Associated Press'in açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, İş İnsanı Cumhuriyetçi Aday Glen Younkin, rakibi eski Virginia Valisi Terry McAuliffe'yi yaklaşık 2 puan geçerek, 2009'dan bu yana eyaletteki valilik yarışını kazanan ilk Cumhuriyetçi oldu.
Öte yandan Amerikan basınında yapılan yorumlara göre, geçen yıl yapılan başkanlık seçimlerinde Demokrat Joe Biden'ın 10 puan fark ile kazandığı Virginia'da, bu yıl Cumhuriyetçi bir adayın kazanması Demokrat cephede tedirginliğe yol açtı.
Şu anda hem Temsilciler Meclisinde hem de Senatoda çoğunlukta olan Demokratlar için 2022 kasımda düzenlenecek Kongre seçimlerinde bu durumu korumak daha da zorlaştı.
BIDEN'IN OYLARI DÜŞÜYOR MU?
Ayrıca basındaki haberlerde, Demokratların Virginia'da düşen oyları için ABD Başkanı Biden'ın düşen halk desteği oranlarına da işaret edildi.
Biden'ın destek oranlarının özellikle ağustos ayında alınan Afganistan'dan çekilme kararı ve sonrasındaki kaostan dolayı düşüşe geçtiğine işaret edilen haberlerde, enflasyon ve Kovid-19'un da Demokratlara olan desteği düşürdüğü yönünde yorumlar yapıldı.
McAULIFFLE YENİLGİYİ KABUL ETTİ
Demokrat Aday McAuliffe, bu sabah yaptığı konuşmada seçimleri rakibinin kazandığını resmi olarak kabul etti.
McAuliffe, yaptığı yazılı açıklamada, "Seçilmiş Vali Youngkin'i zaferinden dolayı tebrik ederim." ifadesini kullandı.
Virginia'da sağlık, maaş gibi konularda atılacak çok adımlar olduğunu kaydeden McAuliffe eyalet için her şeyin en iyisini istediğini vurguladı.
McAuliffe, dün gece yaptığı konuşmada oyların halen sayıldığını belirtmiş ve yenilgiyi kabul etmekten kaçınmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!