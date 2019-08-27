Dünyanın genelinde insanlar daha uzun yaşarken ya da yaşamayı hedeflerken, Amerika'da üniversite diploması olmayan genç insanlar aşırı uyuşturucu ve alkol kullanımından dolayı daha hızlı ölüyor.

Nobel ödüllü ekonomist Sir Angus Deaton, Amerika'daki eşitsizliğin ortaya çıkardığı "çaresizlik ölümleri" hakkında konuştu.

Sir Angus Deaton'a göre, Amerika'da üniversite diploması olmayan insanların maaşları 100 dolara kadar düşüş gösteriyor ve bu durum aileleri ve toplumları mahvediyor. Yaşanan mahvoluşun faturası ise toplu intiharlar oluyor.

Sir Angus Deaton yaşanan bu ölümleri "çaresizlik ölümleri" olarak tanımlıyor.

Amerika'da yaşam süresi son üç yıldır ciddi bir düşüş gösteriyor ve Sir Angus Deaton bu kadar düşüşün son yüz yıldır yaşanmadığını söyledi.

Sir Angus Deaton yaşam süresindeki bu ciddi düşüşün sebebinin kapitalizmin çöküşte olmasından kaynaklandığını belirtti. Her sene elde edilen milli gelirin neredeyse hepsinin zengin ve elit kitleye gittiğini ve geri kalan insanların adil bir şekilde milli gelirden faydalanamadığını söyledi.

Amerika'da üniversite diploması olmayan insanlar arasında ciddi bir intihar oranı mevcut. Ya yüksek doz uyuşturucudan ya da alkol bağımlılığının sonucunda karaciğer iflaslarından birçok genç kişi yaşamını yitiriyor.

Uyuşturucu ve alkol bağımlılığı için Amerika'da, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi bir emniyet ağı mevcut değil. İngiltere'de de alkol ve uyuşturucu bağımlılığı ciddi bir problem olarak görülmekte, fakat İngiltere'deki emniyet ve yardım ağı çok daha gelişmiş durumdadır.

Sir Angus Deaton, şu an İngiltere'de eşitsizlik üzerine beş sene sürecek olan bir araştırmayı yürütüyor. Devam eden araştırma, sonuçlar toplandığında toplumlardaki eşitsizliğin nasıl arttığını ve bu eşitsizlikle nasıl savaşılması gerektiğini gösteren bir çalışma olacak.

Toplumlar için yaşlanmanın çok güzel bir şey olduğunu söyleyen Sir Deaton, yaşlı nüfusun erken ölmemesinin çok güzel bir şey olduğunu ekledi. Yaşlı nüfus ne kadar çok yaşarsa, ülkenin yaşam süresi de o kadar uzun olmuş oluyor.

ÜLKELERE GÖRE YAŞAM SÜRELERİ

Araştırma sonuçları 2017 yılında Amerika'daki istihbarat ajansı CIA tarafından paylaşılmıştır. Yaşam süresi en uzun olan ülke 89.4 sene ile Monako iken yaşam süresi en kısa olan ülke 50.6 sene ile Çad olarak tespit edilmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri bu sıralamada 80 senelik yaşam süresi ile 43'üncü sırada yer alıyor.

Türkiye ise ortalama 75 senelik yaşam süresi ile 112'nci sırada bulunuyor.

Listedeki yaşam süresi en uzun olan ilk on ülke aşağıdaki gibidir.

1. Monako : 89.4 sene

2. Japonya : 85.3 sene

3. Singapur : 85.2 sene

4. Makao (Çin Özerk Yönetim Bölgesi) : 84.6 sene

5. San Marino : 83.3 sene

6. İzlanda : 83.1 sene

7. Hong Kong : 83 sene

8. Andora : 82.9 sene

9. Guernsey (Normandiya kıyısında bir ada) : 82.6 sene

10. İsviçre : 82.6 sene