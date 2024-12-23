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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Amed SK: 2 - Ümraniyespor: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Amed SK: 2 - Ümraniyespor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Amed SK, evinde Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. Adama Traore ve Kristijan Lovric'in golleriyle galibiyete ulaşan Amed SK, puanını 25'e yükseltti. Engjell Hoti'nin 83. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle birlikte maçı 10 kişi tamamlayan Ümraniyespor ise haftayı 22 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 22:34 Güncelleme: 23.12.2024 - 22:34
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        Amed SK evinde zorlanmadı!
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        Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Amed SK ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Amed SK oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 2'de Adama Traore ve 45+8. dakikada Kristijan Lovric attı.

        Konuk ekipte top koşturan Engjell Hoti, 83. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından Amed SK puanını 25'e yükseltirken, Ümraniyespor ise 22 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Amed SK, Adanaspor'a konuk olacak. Ümraniyespor, evinde Erzurumspor FK'yı ağırlayacak.

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