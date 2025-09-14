Habertürk
        Amed SK: 2 - Pendikspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Amed SK: 2 - Pendikspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Amed SK, evinde Pendikspor'u 2-1 mağlup etti. 90. dakikada Mbaye Diagne'nin penaltıdan golle kazanan Amed SK, puanını 10'a yükseltti. Pendikspor ise haftayı 8 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2025 - 21:11 Güncelleme: 14.09.2025 - 21:11
        Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Amed SK ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Amed SK oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 24'te Bekir Karadeniz (kk) ve 90. dakikada penaltıdan Mbaye Diagne attı. Konuk ekibin tek golünü ise 28. dakikada Jonson Clarke-Harris kaydetti.

        Bu sonucun ardından Amed SK puanını 10'a yükseltirken, Pendikspor ise 8 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Amed SK, Sakaryaspor'a konuk olacak. Pendikspor, Sarıyer ile deplasmanda karşılaşacak.

