Amed SK: 0 - Keçiörengücü: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Amed SK ile Keçiörengücü, 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Amed SK haftayı 14, Keçiörengücü ise 15 puanla tamamladı.
Giriş: 09.11.2024 - 18:17 Güncelleme: 09.11.2024 - 18:17
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Amed SK ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.
Bu sonucun ardından Amed SK puanını 14'e, Keçirengücü ise 15'e yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Diyarbakır temsilcisi, Iğdır FK'ya konuk olacak. Başkent ekibi, evinde Manisa FK'yı ağırlayacak.
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