Amed SK: 0 - İstanbulspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Amed SK ile İstanbulspor, 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Amed SK puanını 20'ye, İstanbulspor ise 13'e çıkardı.
Giriş: 26.10.2025 - 17:57 Güncelleme: 26.10.2025 - 17:57
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Amed SK ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Diyarkabır Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.
İki maç sonra puan kaybeden Amed SK puanını 20'ye, galibiyet hasreti 5 maça çıkan İstanbulspor ise 13'e yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Diyarbakır temsilcisi, Manisa FK'ya konuk olacak. Sarı Siyahlılar, Pendikspor'u ağırlayacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ