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Kocaeli'nde olay, akşam saatlerinde TEM yolu Körfez ilçesi Hereke mevkiindeki Hereke Koyu Viyadüğü üzerinde meydana geldi.

İSTANBUL'DA KLİNİĞE GÖTÜRÜLÜYORDU

İlayda Turhan, 15 yaşındaydı.

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, ailevi sorunları nedeniyle Sakarya'da yetiştirme yurdunda kalan ve psikolojik sorunlar yaşayan İlayda Turhan (15), bir klinikte tedavi görmesi amacıyla ambulans ile İstanbul'a götürüldü.

SAKARYA'YA SEVK EDİLDİ

Kliniğin genç kızı kabul etmemesi üzerine Turhan, ambulans ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülmek üzere yola çıktı.

AMBULANSIN KAPISINI AÇIP ATLADI

Ambulans Hereke Koyu Viyadüğü üzerinden geçtiği sırada bir anda sedyeden kalkan Turhan, seyir halindeki ambulansın arka kapısını açarak kendini yola attı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Genç kızın yanındaki yurt görevlisinin bağırması üzerine ambulans sürücüsü aracı durdururken, olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde, Turhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZESİNE OTOPSİ YAPILACAK

Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmasının ardından Turhan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olay nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde 1 şerit trafiğe kapatılırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı.

GÖREVLİLERİN İFADESİ ALINDI

Cenazenin yoldan kaldırılması ve incelemelerin ardından kapalı şerit trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yurt görevlisi ve 2 sağlık personeli ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.