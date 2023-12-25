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        Haberler Gündem 3. Sayfa Amasya'da yolcu otobüsü çamura saplandı: 6 yaralı

        Amasya'da yolcu otobüsü çamura saplandı: 6 yaralı

        Amasya'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü, yoldan çıkarak çamura saplandı. Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 06:34 Güncelleme: 25.12.2023 - 06:34
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        Yolcu otobüsü çamura saplandı: 6 yaralı
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        Amasya'da yolcu otobüsünün yoldan çıkarak, çamura saplanması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Tokat'tan Tekirdağ'a giden Hüseyin Y. idaresindeki yolcu otobüsü, Aydınca mevkisinde yoldan çıkarak çamura saplandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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        #Son dakika haberler
        #Amasya
        #haberler
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