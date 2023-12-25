Amasya'da yolcu otobüsü çamura saplandı: 6 yaralı
Amasya'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü, yoldan çıkarak çamura saplandı. Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Giriş: 25.12.2023 - 06:34 Güncelleme: 25.12.2023 - 06:34
Amasya'da yolcu otobüsünün yoldan çıkarak, çamura saplanması sonucu 6 kişi yaralandı.
Tokat'tan Tekirdağ'a giden Hüseyin Y. idaresindeki yolcu otobüsü, Aydınca mevkisinde yoldan çıkarak çamura saplandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.