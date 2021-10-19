Aman Reis Duymasın Filmi bu akşam ATV ekranlarında bir kez daha yayınlanacak. Aman Reis Duymasın konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği araştırılmaya başlandı. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden tanınan karakterlerin olduğu Aman Reis Duymasın filmi ile ilgili detaylar...

AMAN REİS DUYMASIN FİLMİ KONUSU

Aman Reis Duymasın filmi, yeraltı dünyasının tanınan ailelerinin çıktığı tatilde başına gelenleri konu alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden tanıdığımız karakterler, tatil için gittikleri yere adımlarını atar atmaz inanılmaz olaylarla karşılaşıyorlar. Bu tatilde işler bir süre sonra çığırından çıkıyor ve ekip Hızır Reis'in yaşananları duymaması için büyük bir çabaya girişiyor.

AMAN REİS DUYMASIN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Ozan Akbaba: İlyas Çakırbeyli

Mustafa Üstündağ: Boran Kayalı

Savaş Özdemir: Tipi/Murat İspirli

Sevinç Kıranlı: : Hatice Kalkandere

Hakan Karsak: Enişte/Temel Kalkandere

Emir Benderlioğlu: Behzat Façalı

Ceren Benderlioğlu: Ömür Çakırbeyli

Sevil Akı Saner: Emine İspirli

Tevfik Erman Kutlu: Tekin Kutlu

Ömer Kurt: Zafer

Bekir Çiçekdemir: Hüsnü

Sabahattin Yakut: Korhan

Berna Üçkaleler: Sibel

Ezgi Esma Kürklü:Gamze

Oktay Kaynarca : Hızır Çakırbeyli

AMAN REİS DUYMASIN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Aman Reis Duymasın filmin çekimleri İstanbul ve Erdek’te gerçekleştirildi.