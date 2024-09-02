Alzheimer hastasından keserli cinayet! Yaşlı karısını öldürdü
Samsun'da korkunç bir cinayet işlendi. Kentte Alzheimer hastası olan 77 yaşındaki Osman Y., 75 yaşındaki karısı Naciye Y.'yi başına keserle vurarak öldürdü. Katil zanlısı olaydan sonra gözaltına alındı
Samsun'da Alzheimer hastası Osman Y. (77), eşi Naciye Y.’yi (75) başına keserle vurarak öldürdü.
DHA'nın haberine göre olay, saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Alzheimer hastası Osman Y., evde eşi Naciye Y.’nin başına keserle vurdu.
GÖZALTINA ALINDI
Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Naciye Y.’nin öldüğünü belirledi. Naciye Y.’nin cenazesi, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na gönderildi. Osman Y. gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.