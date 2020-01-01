01 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan ve 7 yıl önce rahatsızlanan 4 çocuk annesi Fatma Aldemir'e Alzheimer tanısı konuldu.
Aldemir, hastalığın ilerlemesini kitap okuyarak engellemek için Kızıltepe Kaymakamlığı Aile Destek Merkezindeki (ADEM) okuma yazma kursuna kayıt yaptırdı.
Düzenli olarak kursa katılan ve azmiyle 1,5 ayda okuma yazmayı öğrenen Aldemir, aldığı eğitimin faydasını gördü. Aldemir, başlarda harfleri dahi unuturken, artık bol bol kitap okuyarak hastalığın ilerlemesinin önüne geçmek istiyor.
"İNŞALLAH BU HASTALIĞIM ONUNLA GİDER"
Aldemir, 7 yıl önce unutkanlık yaşamaya başladığını söyledi. Okuma yazma bilmediğini, unutkanlık da eklenince büyük zorluk çektiğini ifade eden Aldemir, ADEM'de okuma yazma kursu açıldığını öğrenince hemen başvurduğunu anlattı.
"Bir şeyler öğrenirim diye geldim. Herkes okusun. Okumak çok iyi, çok güzel. İnşallah bu hastalığım onunla gider" diyen Aldemir, artık harfleri tanıdığını, tek başına hastaneye, markete rahatlıkla gidebildiğini aktardı.
Aldemir, evden rahatlıkla çıkabildiğini dile getirerek, "Bu bana iyi geliyor. Burada ders görüyorum, arkadaşlarımı görüyorum, nefes alıyorum, çok rahatladım. Okumayı seviyorum. Öğretmenimiz çok iyi. Allah onlardan razı olsun. Okumanın yaşı yok" diye konuştu.
Özellikle ailesinden çok destek gördüğüne işaret eden Aldemir, çocuklarının da kendisine yardımcı olduğunu kaydetti.
"HASTALIĞINI YENEBİLECEĞİNİ FARK ETTİ"
Kurs eğitmeni Derya Aslan da kursta 9 kadının okuma yazma öğrendiğini, en azimlisinin de Fatma Aldemir olduğunu belirterek, "İlk geldiğinde harflerde biraz sıkıntı yaşıyorduk çünkü her şeyi unutuyordu. Okuma yazma kursuyla hayata yeni bir başlangıç yapmış oldu. Buraya gelerek hastalığını yenebileceğini fark etti" ifadelerini kullandı.
Alzheimer hastalığı ile mücadelede okuma yazma öğrenmenin önemine dikkati çeken Arslan şöyle konuştu: "Fatma teyze ilk geldiğinde sınıfın yerini dahi çıkaramıyordu. Arkadaşlarına sorup o şekilde geliyordu. Şu anda harfleri biliyor. Hastaneye kendisi gidip gelebiliyor. Bu hastalık için okumak birebir. Herkese öneriyoruz. Özellikle bu hastalığı taşıyanlara okuma ve yazma öneriyoruz. Erken yaşta yakalanan kişilerin biraz çaba sarf ederek hastalığını yenebileceklerinin en güzel göstergesi Fatma teyzemiz oldu."
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