Alvaro Morata'nın eşi Alice Campello: Çok şaşırdım
Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı İspanyol golcü Alvaro Morata'nın eşi Alice Campello; "Türkiye'deki insanların çok sıcakkanlı olmasına şaşırdım" dedi
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Galatasaray'ın, İtalyan kulübü Milan'dan kiralığı forvet Alvaro Morata'nın eşi Alice Campello, İspayol basınına açıklamalarda bulundu.
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Alice Campello; "30 yaşındayım ve geriye dönüp baktığımda dört çocuğum var. Çok genç yaşta evlendim ve birçok ülke değiştirdim. 30 yıl içinde çok şey yaşadım" dedi.
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Alice Campello, sözlerini; "Önemli olan birlikte olmamız. Şu anda İstanbul'dayız ve her şey çok iyi gidiyor. Türkiye'deki insanların çok sıcakkanlı olmasına şaşırdım" şeklinde sürdürdü.
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Alice Campello ayrıca, İspanya'da gördüğü ilgi hakkında da; "Çok mutluyum. Kendimi evimde hissediyorum. Hayatım boyunca burada yaşamak istiyorum, burayı çok seviyorum. Bana davranış şeklinizi seviyorum" ifadelerini kullandı.