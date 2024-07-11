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        Haberler Spor Futbol Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan: Oyun zekası yüksek bir takım izleteceğiz - Futbol Haberleri

        Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan: Oyun zekası yüksek bir takım izleteceğiz

        TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'da Teknik Direktör Olcay Şahan, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Şahan, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabının gayet iyi geçtiğini ve herkesin farklı bir Altınordu izleyeceğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 15:32 Güncelleme: 11.07.2024 - 15:32
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        "Oyun zekası yüksek bir takım izleteceğiz"
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        Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen ilk etap çalışmalarını değerlendiren Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, "Başkanımıza, sportif direktörümüze ve oyuncu alım direktörümüze teşekkür ediyorum. Transferler erkenden takıma katıldı. Transfer çalışmaları devam ediyor. Birkaç oyuncu daha kadroya katılabilir yine bazı oyuncularımıza talipler var, bazı oyuncularımız da gidebilir. Sezon başlangıcı gayet iyi oldu. Tüm futbolcularımızın istek ve arzuları çok üst seviyede. Bu sezon herkes farklı bir Altınordu izleyecek. İzleyenler de sahada temposu, oyun zekası yüksek ve keyif veren bir takım görecekler" diye konuştu.

        "UYUM SÜRECİNİ HIZLI ATLATTIK"

        Transfer sezonunda gurbetçi oyuncuları kadroya kattıklarını vurgulayan Şahan, "Transferlerimizin hepsi uzun süre takip edilerek alındı. Uyum sürecinin biraz fazla süreceğini tahmin ediyorduk fakat takım içindeki uyum süreci çabuk aşıldı. Tam bir takım olduk. Sahada herkes mücadele edip, savaşacak ve daha iyi konuma geleceğimize inanıyorum. Takım içindeki uyumdan memnunum" dedi.

        Altınordu, 16 Temmuz Salı gününe kadar izin yapacak ve aynı gün Kocaeli Kartape’ye giderek ikinci etap kamp çalışmalarını burada sürdürecek.

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