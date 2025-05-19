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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Altın Top (Ballon d'Or) 22 Eylül'de sahibini bulacak - Futbol Haberleri

        Altın Top (Ballon d'Or) 22 Eylül'de sahibini bulacak

        Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden Ballon d'Or (Altın Top), 2025 yılı kazananlarını 22 Eylül'de Paris'te yapılacak törenle açıklayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 17:11 Güncelleme: 19.05.2025 - 17:11
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        Ballon d'Or ödül gecesinin tarihi açıklandı!
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        Ballon d'Or'un resmi X sayfasından yapılan açıklamaya göre, 69. Altın Top ödül töreni Paris'teki Theatre du Chatelet'te 22 Eylül'de düzenlenecek.

        Geçen yılın kazananı Manchester Cityli Erling Haaland ile Real Madridli Jude Bellingham ve Atletico Madridli Julian Alvarez, bu yıl öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

        Kadın futbolunda ise daha önce iki kez ödüle uzanan Barcelonalı Aitana Bonmati yine favori isimlerden.

        Tören öncesi aday listesi ve detaylar, organizatör France Football dergisi tarafından ilerleyen haftalarda açıklanacak. Gecede ayrıca Yashin Trophy (en iyi kaleci) ve Kopa Trophy (en iyi genç oyuncu) ödülleri de sahiplerini bulacak.

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