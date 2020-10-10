'Altın Portakal'lı en iyi 15 film

KARA ÇARŞAFLI GELİN (1977)

Usta senaryo yazarı Vedat Türkali’nin Bekir Yıldız’ın üç ayrı öyküsünden uyarladığı film, babasının öldürdüğü adamın ailesine ‘kan parası’ olarak verilen genç bir kızın öyküsünü anlatıyor. O yılların çok tartışılan toprak reformu konusuna yer veren ve feodal sömürü düzenini eleştiren film, kaçakçılık nedeniyle ortaya çıkan sorunları da ele alıyor. 1970’li yılların politik ve gerçekçi sinemasının örneklerinden olan ‘Kara Çarşaflı Gelin’, yönetmen Süreyya Duru’nun en iyi filmlerinden biri olarak anılır. Sansürün hışmına uğrayan ve Danıştay kararıyla gösterime giren filmin başrollerinde o yıl Altın Portakal alan Semra Özdamar’ın yanı sıra Aytaç Arman ve Hakan Balamir var.