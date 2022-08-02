Jüri başkanı oldu

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 1 - 8 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek 59'uncu Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisine yönetmen, senarist ve yapımcı Yeşim Ustaoğlu başkanlık edecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaptığı yazılı açıklamada, tüm filmlerin Türkiye’deki ilk gösterimlerini yapacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisine; 1984 yılında çektiği ilk kısa filmi “Bir Anı Yakalamak”tan son filmi “Tereddüt”e kadar geçen süreçte ulusal ve uluslararası alanda ödüllere layık görülen birbirinden başarılı filmlere imza atan, sinemamızın auteur yönetmenlerinden Yeşim Ustaoğlu’nun başkanlık edeceğini belirtti.

14 dalda sahiplerini bulacak Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ana jürisine bu yıl kendine özgü sinema diliyle kariyeri boyunca başarılı filmleri izleyiciyle buluşturan ve her daim üretmeye devam eden yönetmen, senarist ve yapımcı Yeşim Ustaoğlu başkanlık edecek.