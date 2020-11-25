Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'nda 53 kiloda Zeliha Ağrıs altın madalya kazandı.

2017'de Dünya Şampiyonu olup bizi gururlandıran Milli tekvandocumuz Zeliha Ağrıs, Zagreb'de düzenlenen 8. Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda 53 kiloda Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Milli gururumuz, rakibini 3. raundun sonunda altın vuruşla mağlup etti.