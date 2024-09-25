Altın Koza Film Festivali'nde Nilüfer konserine büyük ilgi
31'inci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, bu yıl binlerce sanatseverin katılımıyla kapılarını açtı. Festivalin gala gecesine özel verilen konserde Nilüfer sahne aldı
Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, gala gecesiyle başladı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve festivalin onursal başkanı Zeydan Karalar, jüri başkanı yönetmen Nuri Bilge Ceylan, oyuncular; Mehmet Aslantuğ, Serenay Sarıkaya, yönetmen Şerif Gören ve sinema dünyasının çok sayıda ünlü ismi katıldığı gecede sahneye Nilüfer çıktı.
Bir buçuk saat sahnede kalan Nilüfer, unutulmaz parçalarıyla festival coşkusunu ikiye katlarken, binlerce kişi hep bir ağızdan sanatçının şarkılarına eşlik etti.
Festivalde sahne aldığı için büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Nilüfer; "Türkiye'nin en önemli festivallerinden birinde bu heyecana sizlerle beraber ortak olduğum için ben de çok heyecanlıyım. Bu özel gecede sizlerle şarkılarımı söylediğim, bana eşlik ettiğiniz için çok mutluyum. Bugün bizi bir araya getiren sanat, müzik ve sinema iyi ki var." dedi.
Konser sonunda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile eşi Nuray Karalar, Nilüfer'e çiçek takdim ederek bu özel geceye olan katkılarından dolayı teşekkür etti.