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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatlarında son durum 15 Ağustos 2024: Bugün gram, çeyrek, tam, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Altın alış-satış tablosu

        Altın güne düşüşle başladı! 15 Ağustos Perşembe güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar?

        Dün ABD'de de açıklanan enflasyon verileri, tüketici enflasyonunun zayıfladığını işaret ediyor. Art arda dördüncü ayda yavaşlamaya devam eden yıllık enflasyon beraberinde Fed'e indirim baskısını da getirdi. Analistler Eylül ayında faiz indirimine kesin gözüyle bakarken, yüzde kaç seviyesinde indirim olacağına dair belirsizlik sürüyor. İşte, 15 Ağustos 2024 Perşembe canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 07:18 Güncelleme: 15.08.2024 - 10:07
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        • 1

          ABD'de dün açıklanan üretici enflasyonunun ardından bugün açıklanan tüketici enflasyonu verileri fiyat baskılarının hafiflediğine işaret ederken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

          Buna göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel, yıllık bazda ise yüzde 2,9 ile tahminlerin altında arttı. Art arda dördüncü ayda yavaşlamaya devam eden yıllık enflasyon, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

          Analistler, verilerin ülkede enflasyonun ABD Merkez Bankasının (Fed) yüzde 2 hedefine ulaşma yolunda ilerlediğini gösterdiğini, bunun da bankanın istihdamı maksimuma çıkarma olan diğer hedefine daha fazla odaklanmasına olanak tanıyacağını belirtti.

          Eylül ayında faiz indirimine gidilmesine kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, ancak faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin belirsizliğin devam ettiğini, bu noktada 6 Eylül'de açıklanacak ağustos ayına ilişkin istihdam raporunun daha fazla önem kazandığını kaydetti.

          Enflasyon verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde politika faizini yüzde 64,5 ihtimalle 25 baz puan ve yüzde 35,5 ihtimalle 50 baz puan indireceği öngörüldü.

          Fed'in eylülde faiz indirimlerine başlayabileceğine dair beklentilerin kuvvetlenmesiyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,84'e geriledi. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 15 Ağustos 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        • 2

          ALTIN FİYATLARI GÜNÜ DÜŞÜŞLE AÇTI

          Gram altın Çarşamba günü 2 bin 669 liradan kapanış yaparken; 15 Ağustos Perşembe günü 2 bin 655 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 270 liradan, 4 bin 248 liraya geriledi.

          GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          GRAM ALTIN FİYATI

          Alış: 2.655,1180

          Satış: 2.655,5720

          CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ALTIN/ONS FİYATI

          Alış: 2.455,54

          Satış: 2.455,88

          CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ÇEYREK ALTIN FİYATI

          Alış: 4.248,56

          Satış: 4.342,27

          CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMHURİYET ALTINI FİYATI

          Alış: 16.996,9300

          Satış: 17.317,5300

          CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          YARIM ALTIN FİYATI

          Alış: 8.470,97

          Satış: 8.685,07

          CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          ZİYNET ALTIN FİYATI

          Alış: 16.994,22

          Satış: 17.315,97

          CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9

          ATA ALTIN FİYATI

          Alış: 17.720,24

          Satış: 18.172,05

          CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 10

          14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          Alış: 1.442,86

          Satış: 1.883,78

          CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        • 11

          22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          Alış: 2.440,15

          Satış: 2.578,22

          CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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