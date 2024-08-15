ABD'de dün açıklanan üretici enflasyonunun ardından bugün açıklanan tüketici enflasyonu verileri fiyat baskılarının hafiflediğine işaret ederken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Buna göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel, yıllık bazda ise yüzde 2,9 ile tahminlerin altında arttı. Art arda dördüncü ayda yavaşlamaya devam eden yıllık enflasyon, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Analistler, verilerin ülkede enflasyonun ABD Merkez Bankasının (Fed) yüzde 2 hedefine ulaşma yolunda ilerlediğini gösterdiğini, bunun da bankanın istihdamı maksimuma çıkarma olan diğer hedefine daha fazla odaklanmasına olanak tanıyacağını belirtti.

Eylül ayında faiz indirimine gidilmesine kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, ancak faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin belirsizliğin devam ettiğini, bu noktada 6 Eylül'de açıklanacak ağustos ayına ilişkin istihdam raporunun daha fazla önem kazandığını kaydetti.

Enflasyon verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde politika faizini yüzde 64,5 ihtimalle 25 baz puan ve yüzde 35,5 ihtimalle 50 baz puan indireceği öngörüldü.

Fed'in eylülde faiz indirimlerine başlayabileceğine dair beklentilerin kuvvetlenmesiyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,84'e geriledi. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 15 Ağustos 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...