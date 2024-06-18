Altın fiyatları yükselişte! 18 Haziran canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı
Altın fiyatları, ons değeri ve döviz kurundaki son dakika gelişmelerden etkileniyor. Altın fiyatları, haftanın ikinci işlem gününde değer kazanıyor. Yatırımcıların güvenli limanı altın, yükselmeye devam ediyor. 18 Haziran Salı günü altının ons fiyatı 2 bin 323 dolardan işlem görürken; gram altın bugün saat 08:00 itibarıyla 2 bin 448 TL'ye yükseldi. İşte, 18 Haziran 2024 hafta sonu canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
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Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. En çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altında hareketlilik sürüyor. Altın fiyaatları yükselmeye devam ediyor. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 18 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 445 liradan yaparken; 18 Haziran günü saat 08.00 itibarıyla 2 bin 448 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 997 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 004 TL'den alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.448,59
Satış: 2.448,98
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.323,31
Satış: 2.323,65
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.917,75
Satış: 4.004,09
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CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.671,00
Satış: 15.967,37
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.811,01
Satış: 8.008,17
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.671,00
Satış: 15.967,37
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.052,53
Satış: 16.462,84
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.297,61
Satış: 1.736,67
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.204,11
Satış: 2.363,21