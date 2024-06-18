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        Haberler Bilgi Altın fiyatları YÜKSELİYOR! Son dakika: 18 Haziran 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları yükselişte! 18 Haziran canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı

        Altın fiyatları, ons değeri ve döviz kurundaki son dakika gelişmelerden etkileniyor. Altın fiyatları, haftanın ikinci işlem gününde değer kazanıyor. Yatırımcıların güvenli limanı altın, yükselmeye devam ediyor. 18 Haziran Salı günü altının ons fiyatı 2 bin 323 dolardan işlem görürken; gram altın bugün saat 08:00 itibarıyla 2 bin 448 TL'ye yükseldi. İşte, 18 Haziran 2024 hafta sonu canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2024 - 08:06 Güncelleme: 18.06.2024 - 08:06
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