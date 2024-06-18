Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. En çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altında hareketlilik sürüyor. Altın fiyaatları yükselmeye devam ediyor. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 18 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...