Altın alacaklar dikkat: Yükseliyor! 10 Nisan Çarşamba güncel altın fiyatları
Altın fiyatları son dakika yükselişini sürdürüyor. Ons altın yüzde 0,07 yükselerek 2 bin 357 dolar seviyene çıktı. Ons değeri ve dolar kurundan direkt olarak etkilenen altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü hareket ediyor. 10 Nisan Çarşamba günü gram altın fiyatı bugün 2 bin 442 TL'den işlem görüyor. İşte, 10 Nisan 2024 Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları alış-satış tablosunu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları...
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Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Analistler ABD'de 10 Nisan'da açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade ederek, TÜFE'nin martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,4 artış göstermesinin beklendiğini kaydetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 10 Nisan 2024 Çarşamba günü altın fiyatları alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 439 liradan yaparken; 10 Nisan Çarşamba günü 2 bin 442 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 987 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 993 TL'den alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.442,21
Satış: 2.442,55
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ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.357,39
Satış: 2.357,74
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.907,53
Satış: 3.993,57
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 15.630,12
Satış: 15.925,41
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.790,64
Satış: 7.987,13
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.630,12
Satış: 15.925,41
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ATA ALTINI FİYATI
Alış: 16.885,70
Satış: 17.332,73
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14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.362,65
Satış: 1.802,63
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22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.309,80
Satış: 2.459,62