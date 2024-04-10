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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları YÜKSELİYOR! 10 Nisan 2024 altın fiyatları canlı alış-satış tablosu ile çeyrek altın ve gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat: Yükseliyor! 10 Nisan Çarşamba güncel altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika yükselişini sürdürüyor. Ons altın yüzde 0,07 yükselerek 2 bin 357 dolar seviyene çıktı. Ons değeri ve dolar kurundan direkt olarak etkilenen altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü hareket ediyor. 10 Nisan Çarşamba günü gram altın fiyatı bugün 2 bin 442 TL'den işlem görüyor. İşte, 10 Nisan 2024 Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları alış-satış tablosunu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2024 - 10:10 Güncelleme: 10.04.2024 - 10:11
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