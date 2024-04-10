ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 439 liradan yaparken; 10 Nisan Çarşamba günü 2 bin 442 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 987 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 993 TL'den alıcı buluyor.