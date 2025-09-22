Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? 22 Eylül 2025 canlı altın fiyatları takip ekranı

        Altın haftaya yükselişle başladı! İşte 22 Eylül Pazartesi Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 22 Eylül 2025 Pazartesi günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları yükseliş trendini sürdürüyor. Altının ons fiyatı saat 09.50 itibarıyla 3 bin 698 dolar seviyesinde seyrediyor. Gram altında ise kritik eşik olan 4.900 TL seviyesi yeniden aşıldı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 22 Eylül 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 22.09.2025 - 08:08 Güncelleme: 22.09.2025 - 09:51
