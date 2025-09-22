Altın haftaya yükselişle başladı! İşte 22 Eylül Pazartesi Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 22 Eylül 2025 Pazartesi günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları yükseliş trendini sürdürüyor. Altının ons fiyatı saat 09.50 itibarıyla 3 bin 698 dolar seviyesinde seyrediyor. Gram altında ise kritik eşik olan 4.900 TL seviyesi yeniden aşıldı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 22 Eylül 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.929,2310
Satış: 4.929,7100
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.697,35
Satış: 3.698,11
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.886,7700
Satış: 8.060,2500
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 31.546,6600
Satış: 32.141,9700
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 32.720,00
Satış: 32.972,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 15.728,77
Satış: 16.124,97
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 31.556,16
Satış: 32.151,31
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 33.122,85
Satış: 33.948,09
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.758,94
Satış: 3.787,58
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.578,79
Satış: 4.819,92
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 81.498,00
Satış: 82.239,00
