        ALTIN FİYATLARI SON DURUM: Altın düşüşte! 26 Ekim 2025 bugün ons, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları son durum: 26 Ekim 2025 bugün ons, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Hafta sonu altın fiyatları hafta içinde olduğu gibi en çok araştırılan konu başlıklarından biri oluyor. Altın alım satım yapmak isteyenler canlı altın fiyatları grafiğini merak ediyor. ABD-Çin geriliminin yumuşayabileceğine yönelik beklentiler, altın gibi güvenli limanlara yönelimin azaldığı gösterdi. Bir süredir yükseliş içerisinde olan altın fiyatları da gerilemeye devam ediyor. En son gram altın fiyatı 5.544 TL'den işlem gördü. Peki, 26 ekim 2025 bugün ons, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte, detaylar

        Habertürk
        Giriş: 26.10.2025 - 07:45 Güncelleme: 26.10.2025 - 08:05
