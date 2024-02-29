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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: Zirveyi zorluyor! 29 Şubat 2024 bugün çeyrek altın, gram altın ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Gram altın fiyatı zirveyi zorluyor! 29 Şubat anlık altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika değişimleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatları ons değeri ve döviz kurundaki hareketliliğe bağlı dalgalı bir seyir izliyor. 29 Şubat Perşembe gününe yükselişle başlayan gram altın fiyatı bugün 2 bin 43 TL seviyesinden alıcı buluyor. Yatırımcılar ve hediye olarak almak isteyenler için Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları alış-satış verilerini haberimizde bir araya getirdik. İşte, 29 Şubat 2024 anlık altın fiyatları ile güncel çeyrek ve gram altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 09:30 Güncelleme: 29.02.2024 - 09:30
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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