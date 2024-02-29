Son zamanlarda hareketli bir seyir izleyen altın fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Dün 2 bin 34 liraya kadar düşen gram altın kapanışı 2 bin 40 TL'den yaptı. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 29 Şubat canlı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...