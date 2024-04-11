Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.814,19 %0,59
        DOLAR 32,2978 %-0,05
        EURO 34,6926 %-0,06
        ALTIN 2.427,88 %0,18
        FAİZ 45,42 %0,24
        GÜMÜŞ GRAM 29,01 %-0,01
        BITCOIN 71.026,00 %1,75
        GBP/TRY 40,5602 %0,15
        EUR/USD 1,0741 %-0,02
        BRENT 90,55 %0,08
        ÇEYREK ALTIN 3.969,58 %0,18
        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: Yükseliş sürüyor! 11 Nisan 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yükseliyor! İşte, 11 Nisan 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek ve gram altın fiyatı

        Altın fiyatları bugün de yükselişe devam ediyor. Ons değeri ile dolar kurundaki son dakika gelişmelerin etkilediği altın fiyatları yükseliş trendini sürdürüyor. 11 Nisan Perşembe günü altının ons fiyatı yüzde 0.17 artışla 2 bin 339 dolara çıktı. Bugün gram altın fiyatı ise yüzde 0.24 primle 2 bin 428 TL'den işlem görüyor. İşte, 11 Nisan 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile çeyrek ve gram altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2024 - 09:12 Güncelleme: 11.04.2024 - 09:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uzman çavuş tetiğe bastı! Mezarlıkta ot yakma cinayeti!
        Uzman çavuş tetiğe bastı! Mezarlıkta ot yakma cinayeti!
        Bu bölgelerde sağanak devam ediyor
        Bu bölgelerde sağanak devam ediyor
        Bayram namazında ruhunu teslim etti!
        Bayram namazında ruhunu teslim etti!
        Hollandalı araştırmacılar tek yumurta ikizlerinin nasıl oluştuğunu keşfetti: Organ nakli ve tüp bebek tedavisi için umut veriyor
        Hollandalı araştırmacılar tek yumurta ikizlerinin nasıl oluştuğunu keşfetti: Organ nakli ve tüp bebek tedavisi için umut veriyor
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        ABD ile Japonya'dan Çin'e karşı iş birliği
        ABD ile Japonya'dan Çin'e karşı iş birliği
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        İsmail Kartal: Yaşadıklarımız ortada!
        İsmail Kartal: Yaşadıklarımız ortada!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        Hatalı 'U' dönüşü kurbanı Semanur son yolculuğuna uğurlandı
        Hatalı 'U' dönüşü kurbanı Semanur son yolculuğuna uğurlandı
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Piknikte kaybolan 2 yaşındaki çocuktan acı haber!
        Piknikte kaybolan 2 yaşındaki çocuktan acı haber!
        Juve'nin yeni '10'u Kenan!
        Juve'nin yeni '10'u Kenan!
        Denizli'de feci kaza: karı-koca öldü, 4 kişi yaralandı
        Denizli'de feci kaza: karı-koca öldü, 4 kişi yaralandı
        PSG'yi 'Barça'ladı!
        PSG'yi 'Barça'ladı!
        'Örümcek adam' kostümüyle namaz kıldı!
        'Örümcek adam' kostümüyle namaz kıldı!
        Olympiakos'un öne çıkanları!
        Olympiakos'un öne çıkanları!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi liderlere bayram telefonu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi liderlere bayram telefonu
        Hamas liderinin 3 oğlu saldırıda hayatını kaybetti
        Hamas liderinin 3 oğlu saldırıda hayatını kaybetti
        Habertürk Anasayfa