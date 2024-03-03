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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: Gram altın rekorunu koruyor! 3 Mart 2024 hafta sonu çeyrek altın, gram altın ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Gram altın rekorunu koruyor! 3 Mart 2024 hafta sonu güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Son zamanlarda hareketli bir seyir izleyen altın fiyatlarında hızlı dalgalanmalar yaşanıyor. Yükseliş trendine devam eden gram altın rekor kırdı. 3 Mart Pazar günü rekor seviyesini koruyan gram altın fiyatı bugün 2 bin 100 liradan satılıyor. Ekonomi gündemini takip edenler için Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 3 Mart 2024 hafta sonu canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2024 - 07:50 Güncelleme: 03.03.2024 - 07:50
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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