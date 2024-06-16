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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları son dakika: 16 Haziran 2024 hafta sonu canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar?

        Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü! 16 Haziran hafta sonu altın fiyatları canlı alış-satış tablosu

        Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Son zamanlarda inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen altın fiyatları hafta sonuna yükselişle girdi. 16 Haziran Pazar günü gram altın fiyatı bugün 2 bin 457 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 018 TL'den alıcı buluyor. İşte, 16 Haziran 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2024 - 08:43 Güncelleme: 16.06.2024 - 08:43
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