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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları canlı alış-satış tablosu 26 Ocak 2025: Altın yükseliyor! Canlı altın fiyatları ile Bugün çeyrek altın, gram altın ne kadar, kaç lira oldu?

        Altın yükseliyor! 26 Ocak 2025 altın fiyatlarında son durum nedir?

        ABD'de ticari tarifelerin ülkede enflasyonist baskıları artırabileceği endişesi ekonomide ana gündem maddelerinden biri olmaya devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı büyük çaplı yatırımlar ve yerli üretimin korunacağına yönelik söylemleri varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. ABD'de yeni yönetimin atacağı adımlar para piyasalarındaki fiyatlamalar üzerinde de etkili olurken, ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın ilk faiz indirimine haziran ayında gideceğine kesin gözüyle bakılıyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 26 Ocak 2025 güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 07:49 Güncelleme: 26.01.2025 - 00:05
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