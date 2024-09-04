Altın fiyatları son durum haftanın üçüncü işlem günü için araştırılıyor. Fed'in faiz indirimine gideceği yönünde beklentiler olması nedeniyle geçtiğimiz hafta altın fiyatları yükseliş yaşamıştı. Ancak Eylül ayının ilk haftasında ONS yükselişe ara verdi, gram altın da rotasını aşağı kırdı. Altın yatırımcısı, 18 Eylül'de açıklanacak Fed faiz kararına odaklanmış durumda. Peki, Kapalı Çarşı ve serbest piyasa verilerine göre bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 4 Eylül 2024 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları...