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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları 4 Eylül 2024: Dalgalanma devam ediyor! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 4 Eylül 2024: Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları dolar/TL kuru ve altının ons değerindeki son dakika gelişmelerine paralel olarak inişli-çıkışlı bir seyir izliyor. Ons altın fiyatı güne 2 bin 495 TL'den başladı. Yatırımcısına alım fırsatı veren gram altın fiyatı ise bugün 2 bin 727 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 4 Eylül 2024 Altın fiyatları alış-satış rakamları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 07:20 Güncelleme: 04.09.2024 - 07:20
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