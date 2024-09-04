Altın fiyatları 4 Eylül 2024: Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları dolar/TL kuru ve altının ons değerindeki son dakika gelişmelerine paralel olarak inişli-çıkışlı bir seyir izliyor. Ons altın fiyatı güne 2 bin 495 TL'den başladı. Yatırımcısına alım fırsatı veren gram altın fiyatı ise bugün 2 bin 727 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 4 Eylül 2024 Altın fiyatları alış-satış rakamları…
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Altın fiyatları son durum haftanın üçüncü işlem günü için araştırılıyor. Fed'in faiz indirimine gideceği yönünde beklentiler olması nedeniyle geçtiğimiz hafta altın fiyatları yükseliş yaşamıştı. Ancak Eylül ayının ilk haftasında ONS yükselişe ara verdi, gram altın da rotasını aşağı kırdı. Altın yatırımcısı, 18 Eylül'de açıklanacak Fed faiz kararına odaklanmış durumda. Peki, Kapalı Çarşı ve serbest piyasa verilerine göre bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 4 Eylül 2024 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları...
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
3 Eylül Salı günü 2 bin 725 liradan işlem gören gram altın, 4 Eylül Çarşamba günü ise güne 2 bin 727 liradan başladı. Çeyrek altın ise 4 bin 360 liradan, 4 bin 364 liraya yükseldi.
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GRAM ALTIN FİYATI
2.727,8170
2.728,2330
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- 4
ALTIN/ONS FİYATI
2.495,4800
2.495,8100
- 5
ÇEYREK ALTIN FİYATI
4.364,3700
4.460,4300
- 6
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
17.457,1900
17.787,0800
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- 7
YARIM ALTIN FİYATI
8.699,92
8.919,53
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ZİYNET ALTINI FİYATI
17.454,39
17.784,51
- 9
ATA ALTIN FİYATI
18.408,01
18.876,91
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- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
2.542,44
2.692,95