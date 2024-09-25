Altında yeni zirve! 26 Eylül 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın, her geçen gün artmaya devam ediyor. Fed'in 50 baz puanlık faiz indiriminin yankıları sürerken, gözler Kasım ayında açıklanacak diğer faiz kararına döndü. Piyasalar şimdiden ikinci bir faiz beklentisi içine girdi. Peki, tüm bu gelişmeler bugün altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 26 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...
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Fed'in geçen hafta 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesi altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Geçen hafta üst üste rekorlar kıran altın yeni haftaya da yeni bir tarihi zirveyle başladı.
Fed'in geçen haftaki kararı öncesinde piyasalar ya 25 ya da 50 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyordu. Fed'in tercihini büyük indirimden yana kullanmasıyla altın fiyatlarındaki yükselişler hızlandı.
Fed bir sonraki faiz kararını 7 Kasım'da açıklayacak. Şu anda piyasalar bir indirim geleceğine kesin gözüyle bakıyor ancak beklentiler yine 25 ve 50 baz puanlık intirim ihtimalleri arasında bölünmüş durumda. CME FedWatch Tool'a göre bu sabah itibarıyla 50 baz puanlık indirim gelmesi yüzde 50.2, 25 baz puanlık bir indirime gidilmesi ise yüzde 49.8 oranla fiyatlanıyor. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 26 Eylül 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTIN YÜKSELİŞİNİ KORUYOR!
24 Eylül Salı günü 2 bin 891 lira olan gram altın, 25 Eylül Çarşamba günü saat 12.15 itibarıyla 2 bin 916 liraya çıktı. Çeyrek altın da 4 bin 626 liradan, 4 bin 666 liraya yükseldi.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.916,4370
Satış: 2.916,8320
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.657,11
Satış: 2.657,52
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.666,8200
Satış: 4.769,6800
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.667,5500
Satış: 19.020,2200
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.302,62
9.537,42
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 18.663,56
Satış: 19.016,51
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.678,84
Satış: 20.179,32
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.617,79
Satış: 2.457,20
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.724,41
Satış: 2.875,52