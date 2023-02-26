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Altın Ayı Ödülü 'Sur l'Adamant'ın oldu

73. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde en iyi film dalında verilen "Altın Ayı" ödülünü, Fransız yönetmen Nicolas Philibert'in "Sur l'Adamant" filmi kazandı.

Giriş: 26.02.2023 - 14:00 | Güncelleme: ABONE OL
Altın Ayı Ödülü 'Sur l'Adamant'ın oldu
HABERTURK.COM

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 73. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) ödüller, Berlinale Palast Sineması'ndaki törenle sahiplerini buldu.

Kristen Stewart
Kristen Stewart

ABD'li yönetmen, oyuncu ve senarist Kristen Stewart'ın jüri başkanlığını yaptığı festivalde, en iyi film için verilen "Altın Ayı" ödülüne Fransız yönetmen Nicolas Philibert'in "Sur l'Adamant" belgesel filmi layık görüldü. Film, Paris'te bir akıl hastanesindeki günlük hayatı anlatıyor.

Sofia Otero
Sofia Otero

En iyi başrol oyuncu dalında "Gümüş Ayı" ödülü "20.000 Species of Bees" adlı filmde 8 yaşındaki bir kızı oynayan İspanyol Sofia Otero'ya verildi.
En iyi yönetmen dalındaki "Gümüş Ayı" ödülünü "Le Grand Chariot" filmiyle Fransız yönetmen Philippe Garrel alırken, Jüri Büyük Ödülü'ne "Roter Himmel" adlı filmin yönetmeni Christian Petzold layık görüldü.

Tatiana Huezo
Tatiana Huezo

En iyi belgesel dalında 40 bin Euro'luk ödülü Meksika'da bir dağ köyündeki hayatı anlatan Tatiana Huezo'nun yönetmenliğin yaptığı "The Echo" aldı.
16 Şubat'ta başlayan 73. Berlinale'de 19 film "Altın Ayı" ödülü için yarıştı.
Festivalde 67 ülkeden 283 film gösterildi.

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