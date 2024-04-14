Hafta sonu altın alım satımı yapacak olanlar için altın fiyatları büyük önem taşıyor. Son dönemde hareketliliğini sürdüren altın piyasası, bayramın bitmesiyle birlikte düşüşe geçti. İşte, "Altın fiyatları ne kadar?" sorusunu araştıranlar için 15 Nisan güncel altın fiyatları...