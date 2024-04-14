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        Haberler Ekonomi Altın Altın alacaklar dikkat! Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor! 15 Nisan Pazartesi canlı altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat! Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor! 15 Nisan Pazartesi canlı altın fiyatları

        Altın, son dönemlerde en kazançlı yatırım araçlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Özellikle gram altın ve çeyrek altın, piyasa dalgalanmalarına bağlı olarak değerlerini yenileyerek yükselişini sürdürmektedir. Bugün ise altın fiyatlarında şaşırtan bir düşüş görüldü! İşte, 15 Nisan Pazartesi güncel altın fiyatları....

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        Habertürk
        Giriş: 14.04.2024 - 07:54 Güncelleme: 15.04.2024 - 00:02
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