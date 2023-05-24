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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek kararı ve imzalanan protokol metnine ilişkin altılı masa partilerinden ilk açıklamalar geldi. İşte ilk tepkiler;

İYİ Parti lideri Meral Akşener: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olarak imzaladığı metinde bizi rahatsız edecek bir şey yok. Bizim mutabakat metnimize karşı bir madde yok. Hayırlı olsun. Biz henüz bakanlıklar konusunu konuşmadık. İki siyasi parti olarak biz ayrı ayrı seçime girdik. Alınan oy ve çıkarılan milletvekili sayısına göre öncelikle CHP ve İYİ Parti seçimden sonra bir araya gelecek ve görevlendirmeler yapılacak."

Akşener ayrıca, "CHP'nin görevlendirmelere aldığı bakanlıkları hangi siyasi partiye 'Siz burada görev alın' diyeceği İYİ Parti'yi ilgilendiren bir durum değildir. CHP'nin vereceği bir karardır. Saygı duyuyorum. İçişleri Bakanlığı üzerinden Sayın Özdağ'a böyle bir görevlendirme Sayın Kılıçdaroğlu tarafından yapılmışsa, CHP Genel Başkanı olarak verdiği bir karardır, saygı duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan: Millet İttifakı; Cumhur İttifakının ve başkanlık sisteminin ülkeyi soktuğu otoriter yolsuzluk düzeninden kurtararak, ülkemizi demokratik ve müreffeh bir düzene kavuşturmak üzere kurulmuş, bugüne kadar da söylem ve program önerilerini bu ilkeler doğrultusunda şekillendirmiştir. Gelecek Partisi ülkemizde çoğulculuğun, demokrasinin ve hukukun güvencesi olarak çıktığı yolda kuruluşundaki ilkelerden taviz vermeden devam etmektedir. Siyasal duruşumuzu ve siyaset yapma motivasyonumuzu şekillendiren temel ilkeler bizim için araçsal değil, ülkemizi huzurlu ve müreffeh yarınlara taşımanın yol işaretleridir. Birinci turda bu amaçla sandığa giden milyonların yine aynı amaçla oy kullanacağından eminiz. İlk gün olduğu gibi altı siyasi parti olarak altına imza attığımız her belgenin arkasındayız."